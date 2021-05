PKO BP Ekstraklasa. Stal Mielec zremisowała we Wrocławiu i utrzymała się! Gracze Śląska też mogli się cieszyć, bo zrealizowali swój cel Waldemar Mazgaj

PGE Stal Mielec dzięki bramce w doliczonym czasie zremisowała we Wrocławiu i utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie. I to bez czekania na wieści z Warszawy, gdzie mistrz Polski grał (i po 18 minutach doliczonego czasu wygrał) z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Natomiast gracze Śląska przy ławce rezerwowych oczekiwali na zakończenie innych meczów, ale też mogli się cieszyć z awansu do Ligi Konferencji Europy.