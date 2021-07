PKO BP Ekstraklasa. Trenerzy Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i PGE Stali Mielec z niedosytem po remisowym meczu 1. kolejki

Opinie trenerów:

Adam Majewski (PGE Stal Mielec)

Wiedziałem, że nie będzie to łatwe spotkanie. Zmiana trenera nastąpiła późno, zabrakło czasu, żeby zgrać zespół. O ile do przerwy mecz w miarę ciekawy, my też mieliśmy 2-3 groźne akcje, to w drugiej połowie żadna z drużyn nie chciała zaryzykować i zdaję sobie sprawę, że mecz był ciężki do oglądania.

Michał Gliwa dwa razy uratował zespół od straty gola, przy straconej bramce popełnił błąd, ale nie mam do niego pretensji bo każdy się przyczynił do tego, a wygrywa i przegrywa zespół. Jego występ to była moja decyzja, jak byłem zawodnikiem a później trenerem to zawsze uważałem, że drużynie w tyłach potrzeba doświadczenia. Tym bardziej, że nie wiadomo czy Rafał Strączek zostanie, a ja nie jestem zwolennikiem zmian co mecz.