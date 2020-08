PKO BP Ekstraklasa. Wielkie mecze, na boisku pół reprezentacji Polski i kandydat do miana "transferu dekady". To Stal Mielec i Górnik Zabrze

Do pierwszego spotkania obu klubów doszło jednak prawie dekadę wcześniej. W 1961 roku Stal Mielec po raz pierwszy awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Przywitanie nie było jednak miłe. Do Mielca przyjechał Górnik Zabrze. Drużyna już wtedy utytułowana z Ernestem Pohlem i Hubertem Kostką w składzie. Całe miasto chciało przyjść na to spotkanie.

Stal po dziesięciu latach przerwy do 1 ligi wróciła w 1970 roku. Z każdym kolejnym rokiem drużyna była coraz silniejsza. Jednak mimo gwiazd w składzie pokroju Grzegorza Laty, Zygmunta Kukli czy Henryka Kasperczaka, Górnik Zabrze wciąż dla Stali był nie do ogrania. Nawet w mistrzowskim sezonie 1972/73 dwukrotnie padł remis.

-Chociaż gospodarze prowadzili do 61 min., dla nikogo nie ulegało wątpliwości, która z drużyn jest lepsza, groźniejsza, lepiej przygotowana – pisał redaktor Stefan Riedel. To było pierwsze i zarazem ostatnie zwycięstwo Stali Mielec w Zabrzu.

Oczywiście przez lata pomiędzy tymi klubami dochodziło do wielu transferów. Najnowszymi przykładami są Bartosz Nowak, który po kapitalnych sezonach w Mielcu, wybrał ofertę z Zabrza. W Górniku gra również Paweł Bochniewicz, który w latach 2010-2012 grał w juniorach Stali. Z kolei przy Solskiego 1 występuje od niedawna Mateusza Matras – były gracz klubu z Zabrza.

To jednak nic przy tym, co działo się w latach 70-tych. To wówczas mielczanom udało się przeprowadzić chyba jeden z najgłośniejszych transferów całej dekady. Z Górnika do Stali przyszedł bowiem Andrzej Szarmach. Zanim jednak go sprowadzono, działacze z Mielca musieli wręcz stawać na głowie.

Latem 1976 roku 26-letni wówczas napastnik reprezentacji Polski i Górnika Zabrze postanowił zmienić barwy klubowe i przenieść się do Stali Mielec, która właśnie świętowała drugie mistrzostwo Polski i szykowała się do walki w Pucharze Europy. Na przeszkodzie stanęli jednak śląscy działacze rządzący wówczas w PZPN-ie. Władze Stali musiały osobiście jechać na negocjacje do Warszawy.