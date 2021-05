PKO BP Ekstraklasa. Włodzimierz Gąsior pozostanie trenerem PGE Stali Mielec Miłosz Bieniaszewski

Włodzimierz Gąsior wciąż będzie prowadził piłkarzy PGE Stali Mielec. Ta informacja zapewne ucieszy kibiców mieleckiej drużyny Materiały prasowe PGE Stali Mielec

A jednak. To Włodzimierz Gąsior poprowadzi piłkarzy PGE Stali Mielec w nowym sezonie. Łatwo go na to namówić nie było, ale wszystko skończyło się po myśli kibiców mieleckiego klubu, którzy bardzo chcieli, aby to właśnie on pozostał na tym stanowisku.