PKO BP Ekstraklasa. Włodzimierz Gąsior, trener PGE Stali Mielec: Zasłużyliśmy na ten remis

On razem z kolegami sprawili, że faktycznie PGE Stal utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie. I nie musieli po ostatnim gwizdku sędziego nasłuchiwać wieści z Warszawy, gdzie spotkanie zostało przedłużone o kilkanaście minut. Sami bowiem załatwili sprawę, rozgrywając we Wrocławiu dobre spotkanie. Na ten punkt w pełni zasłużyli.

- Przyjechaliśmy tutaj w jednym celu, zdobyć co najmniej jeden punkt. Sytuacja w tabeli była taka, a nie inna i był to ostatni mecz pod moim kierownictwem. Uważam, że drużyna zagrała jeden z najlepszych meczów dotychczasowych, tym bardziej, że grała z przeciwnikiem, który jest jednym z topowych w naszej lidze. O ile w pierwszej połowie Śląsk miał przewagę, strzelił nam piękną bramkę, to w drugiej połowie, uważam że byliśmy drużyną górującą