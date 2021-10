PKO BP Ekstraklasa. Wyblakła „Swojska Banda” rywalem PGE Stali Mielec

Warta Poznań była rewelacją rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Zespół Piotra Tworka w tym czasie zdobył aż 30 punktów i zamiast do końca walczyć o utrzymanie, był tak naprawdę blisko awansu do europejskich pucharów. Ostatecznie skończył na 5. miejscu, a ekipa ta została ochrzczona „Swojską Bandą”.

Nowy sezon nie już jednak tak udany w wykonaniu poznaniaków. Zaczęło się co prawda całkiem nieźle, bo od remisów ze Śląskiem Wrocław i Pogonią Szczecin, a także efektownej wygranej z Górnikiem Łęczna. Ten mecz odbył się 6. sierpnia i do teraz to jedyna wygrana Warty w tym sezonie. Łącznie ekipa z Wielkopolski ugrała zaledwie siedem punktów i jest przedostatnia w ligowej tabeli.