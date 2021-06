PKO BP Ekstraklasa. Za PGE Stalą Mielec pierwszy tydzień przygotowań. Do treningów powrócił Kamil Kościelny

Do zajęć po poważnej kontuzji powrócił Kamil Kościelny. - Lekarz dał zielone światło, żebym powrócił do treningu z drużyną. Stopniowo wchodzę w trening i obciążenia - mówi obrońca Stali na łamach oficjalnej strony klubu. 29-latek nie mógł wiosną pomóc drużynie w walce o utrzymanie, ponieważ uszkodził więzadło krzyżowe przednie ACL oraz łąkotkę.

Z kilkudniowym poślizgiem do zajęć powrócił Bozhidar Chorbadzhiyski, natomiast Albin Granlund przygotowania z drużyną rozpocznie od dzisiaj. - Był przymierzany do Mistrzostw Europy, nie dojechał jeszcze do nas, ale do naszej dyspozycji będzie od poniedziałku - tłumaczy Włodzimierz Gąsior, szkoleniowiec mieleckiego ekstraklasowicza.