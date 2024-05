PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec podejmuje Pogoń Szczecin. To ostatni mecz w Mielcu tego sezonu

Szkoleniowiec mieleckiej drużyny zauważa, że szczeciński zespół na wiosnę poprawił grę defensywną. Na przedmeczowej konferencji poruszył również przegranego w dramatycznych okolicznościach meczu z Wisłą Kraków (finał Pucharu Polski).

– Mentalnie ta sytuacja odbiła się na zespole. Pogoni brakło 30 sekund by wznieść puchar. W zawodnikach to gdzieś siedzi, ale to też drużyna, która ma szanse na podium rozgrywek. Na pewno będzie to wymagający mecz, Pogoń ciągle ma o co walczyć – zauważa Kiereś.