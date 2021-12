PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice zremisował z PGE Stal Mielec

Stal zaczęła spokojnie, uważnie w defensywie. Poza jedną akcją gości zakończoną lekkim strzałem Alberta Torila, Piast w pierwszych dziesięciu minutach niczym bramce Rafała Strączka nie zagroził. Pierwszy celny strzał kibice obejrzeli w dwunastej minucie; szczęścia z 20 metrów próbował Patryk Sokołowski, jednak bramkarz Stali nie miał żadnych problemów z wyłapaniem tego uderzenia. Przyjezdni odpowiedzieli w osiemnastej minucie strzałem głową Fabiana Piaseckiego. Strzał napastnika gości był jednak zbyt słaby, aby zaskoczyć bramkarza gospodarzy. I to by było na tyle czym piłkarze obu zespołów uraczyli swoich sympatyków w pierwszych dwudziestu minutach. Kolejne minuty upłynęły na typowej ligowej walce w środkowej części boiska, bez zagrożenia pod bramkami obu zespołów. W końcu w trzydziestej trzeciej minucie obudzili się miejscowi. Głową z pola karnego strzelał Patryk Sokołowski, ale na szczęście dla Stali uderzenie to okazało się minimalnie niecelne. Chwilę później omal goście nie zdobyli gola. Fabian Piasecki wypuścił w uliczkę Maksymiliana Sitka, a ten w sytuacji sam na sam z bramkarzem Piasta posłał piłkę w nogę zawodnika gospodarzy. W odpowiedzi z wolnego strzelał Michał Chrapek, lecz i tym razem na posterunku był Rafał Strączek. Kilkanaście sekund później w polu karnym Stali doszło do dużego zamieszanie, które ostatecznie wyjaśnili stalowcy wybijając piłkę na rzut rożny. W czterdziestej trzeciej minucie Piast egzekwował rzut wolny w bocznej strefy boiska - piłkę wrzucił Damian Kądzior, a obrońców Stali uprzedził Michał Chrapek strzelając w długi róg bramki i nie dając szans na skuteczną interwencję Rafałowi Strączkowi.