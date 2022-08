PKO Ekstraklasa. Trudny wyjazd piłkarzy PGE Stali Mielec. "Z Górnikiem trzeba zagrać jak z Cracovią"

Przed sobotnim meczem 5. kolejki PKO_BP_Ekstraklasy szkoleniowiec biało-niebieskich powiedział, że jego piłkarze zrobią wszystko, by - tak jak z Cracovią - zagrać na dobrym poziomie i zgarnąć na koniec trzy punkty.

- Przed meczem z nami drużyna z Krakowa nie przegrała w lidze. Dobra dyspozycja moich zawodników sprawiła, że wygraliśmy to spotkanie w pełni zasłużenie. Teraz, w Zabrzu, będziemy chcieli to powtórzyć, by odnieść trzecie zwycięstwo w lidze - mówił na czwartkowej konferencji prasowej Adam Majewski.