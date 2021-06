PKP CARGO kupi Fabrykę Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej. - Jestem przeszczęśliwy - mówi Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza

W powstałej w 1982 roku Fabryce Wagonów w Gniewczynie pracowało niegdyś ponad 1000 osób. Był to największy pracodawca w powiecie przeworskim. 7 lat temu sąd ogłosił jej upadłość, a syndyk chciał sprzedać maszyny by zaspokoić roszczenia głównego wierzyciela, którym był słowacki bank. Zakład przestał działać, 350 pracowników poszło na bruk.

- W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników miała bowiem problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów – powiedział Czesław Warsewicz.

- Jestem przeszczęśliwy – mówi Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza, wieloletni pracownik Fabryki Wagonów. - Marzyliśmy by wrócić do produkcji. Od lat staraliśmy się o to i udało się! Myślę, że do swojej starej firmy wróci wielu pracowników, co poprawi sytuację na naszym rynku pracy. Powrót do dawnej świetności staje się jak najbardziej możliwy – dodaje.