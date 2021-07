Plan minimum żużlowców z Krosna na niedzielę to 41 punktów, ale chcą więcej. Orzeł powołał pod broń najlepszych bell

Krośnianie podrasowali przed meczem z Orłem swoje motory Archiwum

W eWinner 1 lidze żużlowej emocje gonią emocje. Do czterech miejsc w fazie play-off kandyduje pięć drużyn. Po zwycięstwie w zaległym meczu nad Startem Gniezno (62:28) do czwórki wdarła się Abramczyk Polonia Bydgoszcz wyrzucając z niej Wybrzeże Gdańsk. Swojej pozycji w czołowym kwartecie bronią Cellfast Wilki Krosno. W niedzielę na Moto Arenie zmierzą się z Orłem Łodź, który jest mocniejszy niż wskazuje na to jego miejsce w tabeli. Będzie to mecz 12. kolejki.