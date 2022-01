Płetwonurkowie współpracują z MPWIK Rzeszów. Udrażniali sita ssawne w Zakładzie Uzdatniania Wody

Sita ssawne są jednym z elementów zastosowanych przez rzeszowski MPWiK na ujęciu wody z Wisłoka. Ich zadaniem jest m. in. zatrzymywanie większych zanieczyszczeń, które mogłyby przedostać się lub zablokować dopływ wody do zakładu uzdatniania. Mają kształt otoczonych specjalną siatką cylindrów.

- Sita muszą być stale doglądane i utrzymywanie w najlepszym stanie. Muszą być drożne, pracować bez przerwy i bezawaryjnie – mówi Kazimierz Przerwanek, kierownik Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK. – Są one przez nas oczyszczane na co dzień. Taka operacja odbywa się, w zależności od mętności wody co około dwie godziny. Polega na uderzeniu w sita od wewnątrz sprężonym powietrzem, które odrzuca od sit zanieczyszczenia, które do nich przywarły – tłumaczy.

Wyjaśnia, że sita nie tylko chronią ujęcie wody. - Bardzo ważną funkcją jest ochrona środowiska naturalnego Wisłoka, jego życia biologicznego, a jest to dla nas bardzo ważne. Sita zapobiegają dostawaniu się do systemu uzdatniania wody drobnych zwierząt wodnych oraz narybku, który tam by zginął.