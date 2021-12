PlusLiga. Alberto Guliani odchodzi z Asseco Resovii. Czy to ma być jego następca?

Rozstanie z Asseco Resovią potwierdziliśmy u samego szkoleniowca. Który twierdząco odpowiedział na pytanie, czy plotki, które ukazały się w internecie, są prawdziwe.

Włoch trenerem Asseco Resovii został 8 kwietni 2020 roku. Zastąpił na stanowisku pierwszego trenera swojego rodaka - Emmanuele Zaniniego. Nie da się ukryć, że wyniki, które od początku sezonu osiąga Asseco Resovia na pewno nie spełniają oczekiwań działaczy i kibiców. Jak na razie rzeszowianie wygrali tylko pięć spotkań i zajmują 8. miejsce w tabeli.

Marcelo Mendez jest rówieśnikiem Giulianiego, prowadził kluby w Argentynie, Hiszpanii i Brazylii, a od 2018 roku kadrę Argentyny. Latem doprowadził tę ostatnią do brązowego medalu olimpijskiego. Ostatnio mówiło się, że jest on również jednym z głównych kandydatów do pracy z reprezentacją Polski.