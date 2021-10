PlusLiga. Asseco Resovia Rzeszów przegrała w Katowicach z miejscowym GKS-em 0:3

Asseco Resovia Rzeszów bardzo dobrze rozpoczęła wyjazdowe starcie z GKS-em Katowice. Z lewej flanki uderzył Klemen Cebulj, Maciej Muzaj posłał asa, a Kozamernik dołożył punkt ze środka i zrobiło się 3-0. Katowiczanie rozkręcali się jednak wraz z upływem czasu. Gospodarze najpierw zniwelowali straty (6-6), a następnie zaczęli prowadzić z rzeszowską drużyną zaciętą grę punkt za punkt, by w połowie seta przejąć inicjatywę. Świetnie prezentujący się z początku Sam Deroo stracił skuteczność i przestał radzić sobie z blokiem, więc trener Giuliani wprowadził za Belga Nicolasa Szerszenia. Rytmu gry nie mógł odnaleźć jednak także Maciej Muzaj – po jego kolejnym autowym ataku Resovia przegrywała 14-16. Gdy na zagrywkę w drużynie gospodarzy wszedł były atakujący rzeszowian Damian Domagała i posłał asa, GKS prowadził 18-15. Szkoleniowiec drużyny z Podkarpacia poprosił o czas, jednak niewiele to dało, ponieważ chwilę później przewaga miejscowych wzrosła do czterech punktów (21-17). Straty te udało się Resovii co prawda zniwelować (21-22), ale GKS Katowice znów odskoczył i wygrał premierową odsłonę 25-21.