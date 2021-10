PlusLiga. Pewne zwycięstwo Asseco Resovii Rzeszów nad AZS Olsztyn na inaugurację sezonu 2021/22

Rzeszowianie rozkręcali się jednak z akcji na akcję. Najbardziej wartościowym zawodnikiem pojedynku został rozgrywający rzeszowian Fabian Drzyzga. Tym samym Resovia zapisała na swoim koncie 3 punkty i zrewanżowała się olsztynianom za porażkę na przedligowym Turnieju Piłki Siatkowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Spotkanie zaczęło się od punktowego bloku Resovii, jednak zaraz później dobrym atakiem i asem serwisowym popisał się Karol Butryn. Gra w kolejnych akcjach była dosyć wyrównana, jednak to właśnie olsztynianie byli cały czas to o punkt, to o dwa przed Resovią (11-9, 14-11). Trener Giuliani próbował ratować wynik, prosząc o czas dla drużyny, a następnie wprowadził na boisko Woickiego i Buckiego. Zmiany okazały się kluczowe - Jakub Bucki postawił efektowny blok, a zaraz potem posłał asa i zrobiło się remisowo (17-17). W kolejnych akcjach Asseco Resovia ustawiła jeszcze dwa szczelne bloki, a Andringa posłał pikę w aut (20-17). Rzeszowianie w końcówce świetnie spisywali się w polu serwisowym i rewelacyjnie czytali grę rywala na siatce (6 punktowych bloków Resovii w 1. secie), co pozwoliło wygrać im premierową odsłonę spotkania.