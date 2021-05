PlusLiga. Poznajcie Jakuba Buckiego, nowego siatkarza Asseco Resovii Rzeszów, od prywatnej strony [ZDJĘCIA]

Piotr Łukasik po ONICO - Jastrzębski Węgiel: Nie wiem jak nazwać ten mecz, ale jestem przeszczęśliwy

ONICO Warszawa pokonało Jastrzębski Węgiel w półfinale PlusLigi. W decydującym meczu wygrało na Torwarze 3:2. Najlepszym graczem spotkania wybrano Piotra Łukasika, który zdobył 21 punktów, skończył 18 na 26 ataków i miał trzy bloki. Co ciekawe, wyróżniającym się graczem po stronie gości był Jakub Bucki, kolega Łukasika z poprzednich klubów. Obaj rok temu... spadli z PlusLigi w barwach BBTS Bielsko-Biała, wcześniej w niższej lidze grali w KPS Siedlce. - To tylko pokazuje, że są tam zawodnicy, których dobre wprowadzenie do zespołu daje pozytywne efekty - skomentował po środowej potyczce 24-letni przyjmujący ONICO.