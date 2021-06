Po 1 lipca właściciele domów muszą zadeklarować, czym je ogrzewają. Grzywna za brak zgłoszenia

Podane przez właścicieli domów dane zostaną przez gminnych urzędników wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budownictwa.

Zgłosić trzeba będzie wszelkie źródła ciepła, wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i również podgrzewania wody. To m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, czyli na węgiel, drewno itp. Ponadto pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy np. urządzenia wykorzystujące energię elektryczną. Zgłosić trzeba będzie również kominek, nawet pomimo tego, że wykorzystujemy go tylko okazjonalnie.

Co z budynkami wielorodzinnymi? Jeżeli mają tylko jedno źródło ciepła, to wystarczy, że jedna osoba, np. zarządca nieruchomości. Jednak jeżeli ktoś dodatkowo ma np. kominek, to musi sam złożyć deklarację.

Po co GUNB będzie gromadził takie dane? Pojawiły się pogłoski, że może chodzić o informacje pomagające wprowadzić podatek katastralny lub inne opłaty. Nie jest to prawda.