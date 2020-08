Po 40 latach w Terliczce znów mają zespół piłkarski. Tamtejszy Klub Sportowy zaczął grę od Regionalnego Fortuna Pucharu Polski [ZDJĘCIA]

- Łukawiec to zespół z A-klasy, istnieje od 15 lat i prezentuje sporą kulturę piłkarską – opowiada prezes Piotr Chmaj. – A my cieszymy się, że zarejestrowaliśmy 27 graczy, że 20-22 przychodzi regularnie na treningi. Mamy kilku doświadczonych piłkarzy, ale wielu chłopaków nigdy wcześniej nie grało w lidze.

Taka liczna kadra to sporo, jak na miejscowość liczącą niewiele ponad 600 osób. Karol Wilowski przyszedł do Terliczki z Azalii Wola Zarczycka, bo chciał grać bliżej Rzeszowa. Grzegorz Ziemba w Łukawcu był trzecim bramkarzem, ale chciał grać, więc ma tę możliwość. Tomasz Pukała grał w Zaczerniu; w Terliczce zaczyna przygodę trenerską, jednocześnie wspierając zespół na boisku.

- Z czasem byśmy chcieli mieć też zespół juniorów lub trampkarzy, po co rodzice mają wozić dzieci do innych miejscowości. Ale na razie trzeba ogarnąć to co mamy, a potem pomyślimy o młodzieży – kończy prezes KS Terliczka.

