Po co była ankieta o chemicznych opryskach przeciw komarom w Rzeszowie? Miasto przyznaje się do błędu

Ankieta pojawiła się na portalu społecznościowym „Rzeszów - stolica innowacji” kilkanaście dni temu. - Wyniki ankiety to ponad 2/3 osób za chemicznym odkomarzaniem - pisze Czytelnik i pyta dlaczego, kilka dni temu prezydent zdecydował, że odkomarzania w mieście nie będzie.

Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa potwierdza, że na oficjalnym profilu miasta „Rzeszów – stolica innowacji” zamieszczona została mini sonda dotycząca tego, czy mieszkańcy chcą tego chemicznego odkomarzania, czy też nie.

– Tam rzeczywiście wynik był taki, że przeważały głosy za stosowaniem chemikaliów na trawnikach, w parkach itd. Z tym że my urzędnicy musimy się uderzyć troszeczkę w pierś, bo niezbyt precyzyjnie wyjaśniliśmy jak głosować – wyjaśnia Artur Gernand.

– Odpowiedz „tak” – to była łapka do góry, a „nie” to było serduszko. Obydwa te symbole mają pozytywne znaczenie. Część ludzi po prostu automatycznie przyciskała „lubię to”, uznając, że głosuje przeciwko stosowaniu opryskom. To był nasz błąd, w sposób czytelny nie oznaczyliśmy tego. Ale oprócz głosowania były też komentarze. Na ponad 40 wypowiedzi tylko jedna osoba była za odkomarzaniem, a pozostałe były przeciwne. To też pokazuje, że popełniliśmy błąd podczas układania ankiety i przyznajemy się do tego.