Po fiasku negocjacji możliwe wznowienie protestu w Duńkowiczkach koło Przemyśla

Na wzmożony ruch narzekała część mieszkańców.

- Docierają do nas takie sygnały od niezadowolonych osób. Tłumaczymy im, że to tylko namiastka tego, co my mamy na co dzień. Po wybudowaniu nowej drogi ruch tutaj wzrośnie nawet o połowę - w trakcie akcji protestacyjnej tłumaczył nam M. Partyka.