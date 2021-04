Pod przykrywką hodowli psów niedaleko Przeworska funkcjonowała nielegalna fabryka mefedronu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Działania prowadzone przez "kryminalnych" z lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji doprowadziły do zlikwidowania laboratorium mefedronu, groźnego narkotyku, w jednej z miejscowości w powiecie przeworskim.

- Na jednej z posesji w powiecie przeworskim oficjalnie odbywała się hodowla psów. To nie była jednak jedyna działalność właścicieli. W pomieszczeniach gospodarskich odbywał się ostatni etap produkcji znacznych substancji psychotropowych. Kryminalni zabezpieczyli ponad 25 kilogramów gotowego produktu w postaci mefedronu, kilkaset litrów cieczy przygotowanej do jej krystalizacji oraz innych środków chemicznych. Policjanci zarekwirowali również sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków: kanistry, beczki, menzurki, mieszadła, maski przeciwgazowe, rękawiczki i wentylatory