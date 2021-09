Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Wietlinie Trzecim usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat więzienia

Tragedia rozegrała się 5 września. Informacja o wypadku w Wietlinie Trzecim koło Radymna w powiecie jarosławskim, pojawiła się o godz. 17:45. Dwanaście minut później na miejsce dotarły pierwsze zastępy strażaków.

Z pomocą wcześniej ruszył jednak strażak z Komendy Powiatowej PSP w Lesku, który wracał do domu od rodziny w Ryszkowej Woli.

- Przejeżdżając przez Laszki, usłyszałem syrenę alarmową. Niedługo potem zobaczyłem samochód w rowie i grupę przyglądających się osób. Zatrzymałem się i zapytałem, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. W rowie była osoba przyciśnięta samochodem. Wróciłem do auta po rękawiczki lateksowe, namówiłem trzy osoby do pomocy. Ranny nie reagował, nie miał pulsu. Zabezpieczyliśmy odcinek szyjny kręgosłupa, zdjęliśmy kask, a następnie wyciągnęliśmy go. Mężczyzna nie miał funkcji życiowych. Rozpocząłem reanimację - relacjonuje starszy sekcyjny Szymon Tkacz z KP PSP w Lesku.