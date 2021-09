Podkarpaccy ratownicy nie biorą masowo zwolnień, karetki jeżdżą do chorych. Mieszkańcy regionu mogą być spokojni o opiekę

Ratownicy zapowiadają protest w stolicy. Mamy zatem powody do obaw, że nie będzie się miał kto nami opiekować, gdy zdarzy się jakiś wypadek, nagła choroba?

- Nie mamy żadnych informacji o planowanych działaniach ratowników, które mogłyby wpłynąć na pracę naszego ratownictwa medycznego - mówi Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. - Wszystkie zespoły pracują normalnie - uspokaja.

Dodaje, że cały czas monitorują jednak sytuację. To samo mówi Aneta Dyka - Urbańska, rzecznik prasowy mieleckiego szpitala. Na razie sytuacja wydaje się spokojna. Karetki mają obsady, nie ma masowego brania L4. Co będzie w sobotę? To się okaże.