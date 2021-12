Podkarpaccy strażacy i policjanci podsumowali tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Jedna osoba zginęła w pożarze

- W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani, zginęła jedna osoba, 19 zostało rannych. W drugi dzień świat po godz. 3 nad ranem zostaliśmy poinformowani o pożarze domku letniskowego w Baligrodzie. Gdy strażacy przejechali na miejsce, cały budynek był objęty ogniem. W budynku przebywały trzy osoby, dwóm z nich udało się uciec. Niestety, kobieta została w domu, nie udało się uratować jej życia

Podkarpaccy strażacy odnotowali w święta 9 alarmów fałszywych.

Od piątku 24 grudnia do niedzieli doszło na Podkarpaciu do 5 wypadków drogowych, z czego 4 tylko w Wigilię. Pogotowie ratunkowe przetransportowało do szpitali 7 osób. Nikt nie zginął.

Funkcjonariusze starali się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżującym drogami naszego województwa. Szczególną uwagę zwracali na prędkość z jaką poruszają się kierowcy, czy podczas jazdy korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz to, w jaki sposób przewożenie są dzieci. Dokładnej kontroli policjanci poddawali także stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość kierowców.