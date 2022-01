Podkarpaccy strażacy podsumowali 2021 rok. Wyjeżdżali do prawie 27 tysięcy zdarzeń OPRAC.: Łukasz Solski

Łukasz Solski

W 2021 roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do prawie 27 tysięcy zdarzeń. To o 20 proc. mniej niż w 2020. Ponad trzy czwarte z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem. Wzywani byli średnio co 20 minut!