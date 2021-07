Podkarpaccy Terytorialsi otrzymali z rąk ministra Mariusza Błaszczaka sztandar brygady. Uroczystości odbyły się w Boguchwale [ZDJĘCIA]

Święto terytorialsów z Podkarpacia było w tym roku szczególne, ponieważ podczas tegorocznych obchodów 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej otrzyma Chorągiew Wojska Polskiego.

Na ręce dowódcy 3 PBOT przekazali go Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Maciej Klisz. Chorągiew poświęcili ksiądz ppor. Wojciech Środoń, kapelan Rzeszowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, oraz kapelan prawosławny ksiądz ppor. Marcin Chyl.

- Miałem zaszczyt przekazać chorągiew 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, jako znak tego oddziału, tej formacji. Chciałbym podkreślić moje podziękowania dla żołnierzy, za ich ofiarną służbę. Wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że żołnierze WOT są zawsze gotowi, że zawsze są blisko. I to zarówno w czasie epidemii, kiedy to na ochotnika zgłaszali się, żeby pomagać potrzebującym zarażonym, by służyć w szpitalach, jak i w czasie powodzi, podtopień czy wtedy, gdy trzeba usuwać skutki klęsk żywiołowych