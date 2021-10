Podkarpacie doceniają także zagraniczni reżyserzy. W Mrzygłodzie kręcono zdjęcia do międzynarodowej produkcji "Disco Boy" [WIDEO]

- Na Podkarpaciu realizujemy trzy dni zdjęciowe do debiutu fabularnego Giacomo Abbruzzese, reżysera wielokrotnie nagradzanego za krótkie metraże i dokumenty - mówi Maria Blicharska, absolwentka m.in. Narodowej Szkoły Filmowej La Femis we Francji.

- Jeśli chodzi o sam film, jest on uniwersalny. Opowiada historię młodych Białorusinów, którzy marzą, żeby zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Wybierają się z grupą kibiców piłkarskich do Polski, z pozwoleniem pobytu na terenie Unii Europejskiej tylko przez kilka dni. Od momentu, kiedy przekraczają granicę, próbują przedostać się do zachodniej części Europy, a konkretnie do Paryża.