Podkarpacie jest w szczycie czwartej fali pandemii koronawirusa

- Dostępność łóżek przeznaczonych na opiekę osób z objawami covidowymi jak na IV fale zachorowań pozostaje spora, bo mamy w rezerwie ok. 350 łóżek – zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart. - Żaden z podkarpackich szpitali nie jest obecnie szpitalem jednoimiennym, a więc zachowujemy we wszystkich szpitalach opiekę medyczną przeznaczoną zarówno dla pacjentów, u których potwierdzono zainfekowanie koronawirusem, jak i pacjentów niecovidowych. W sumie łóżka przeznaczone dla pacjentów covidowych znajdują się w 21 szpitalach naszego regionu. Najbardziej obciążone pacjentami covidowymi są szpitale w Łańcucie, Przemyślu i Sanoku. W szpitalu tymczasowym hospitalizowanych jest 106 osób, a więc prawie w całości jest on wypełniony – uzupełniła.