Podkarpacie na rozdaniu Nagród im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". Wśród laureatów Henryk Marszał i Jolanta Danak-Gajda

Gala rozdania Nagród im. Oskara Kolberga odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Medale "Za zasługi dla kultury ludowej" zostały sfinansowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na wydarzeniu nie zabrakło ministra Jarosława Sellina, który odczytał list ministra kultury Piotra Glińskiego.

"Dzisiejsze święto (...) jest dla mnie jak zawsze niezwykłym przeżyciem i ogromną przyjemnością. To okazja do spotkania i wyróżnienia osób zajmujących się dziedziną twórczości, która w najwyższym stopniu nawiązuje do źródeł naszej kultury".