Podkarpacie niebogate, ale ma… uczciwych dłużników

Jeszcze do 2015 roku nie było zbiorowych danych, jak wiele obywatele RP winni są swojej ojczyźnie z tego tytułu, sytuacja zmieniła, kiedy sądy zostały zobowiązane do wpisywania dłużników do biur informacji gospodarczej.

- Na dużą skalę zaczęły to robić dopiero od 2017 roku, gdy ruszyła specjalna platforma ministerialna, która zautomatyzowała ten proces – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. - Od tego czasu liczba dłużników zgłaszanych przez sądy systematycznie rośnie.