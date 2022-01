Podkarpacie realizuje wreszcie zalecenia Unii Europejskiej. Maleje spalanie węgla kamiennego

Spadek zużycia węgla kamiennego w województwie podkarpackim jest szczególnie widoczny w przypadku elektrowni i elektrociepłowni.

Jak wynika z najnowszych danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, na Podkarpaciu zużycie węgla kamiennego w 2020 r. wyniosło 935 tys. ton. Najwięcej surowca zużył sektor drobnych odbiorców - 575 tys. ton, w tym gospodarstwa domowe - 486 tys. ton. Elektrownie i elektrociepłownie wykorzystały 162 tys. ton. Zużycie węgla kamiennego w regionie w 2020 r., w porównaniu z 2019 r. zmalało o 194 tys. ton. To spadek o 17,2 proc. O ile drobni odbiorcy, spalili prawie tyle samo węgla, to elektrownie i elektrociepłownie zużyły go o 185 tys. ton mniej.

- To bardzo dobra wiadomość, bo Podkarpacie realizuje wreszcie zalecenia Unii Europejskiej. Zatem podobnie jak cały kraj, idziemy w dobrym kierunku. To zadaje kłam antypolskiej propagandzie, że nie chcemy odejść od węgla. Tymczasem dane pokazują, że zmniejszamy jego zużycie - podkreśla Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie.

Zamiana kotłów i urządzeń grzewczych do spalania węgla i miału węglowego na kotły gazowe i pompy ciepła w domach jednorodzinnych na Podkarpaciu w ramach programu „Czyste powietrze”, to ruch w dobrym kierunku – mówi dr Krzysztof Kaszuba. Krzysztof Kapica

- Spadek zużycia węgla na Podkarpaciu to także zmiana paliwa w Elektrowni Stalowa Wola, która wytwarzała ciepło i energię elektryczną z węgla, a teraz wytwarza ciepło i prąd z gazu. Węgiel jednak pochodził w całości z polskich kopalń, a gaz w większości trzeba importować z Rosji – dodaje Krzysztof Kaszuba.