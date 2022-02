Podkarpacie się zbroi. Rośnie liczba osób posiadających broń i wzrasta moda na strzelectwo

Według statystyk podkarpackiej policji na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie naszego województwa zarejestrowanych było 54 418 sztuk broni palnej. Najwięcej sztuk - 27 861 - jest wykorzystywanych do celów łowieckich, 20 328 egzemplarzy do celów kolekcjonerskich, 4 041 do celów sportowych, a 1 168 do ochrony osobistej. Pozostałe kategorie to broń pamiątkowa oraz do rekonstrukcji historycznych i do celów szkoleniowych.

Zauważalna popularność broni kolekcjonerskiej, czyli replik historycznych modeli, wynika z tego, że nie trzeba co roku odnawiać licencji na jej posiadanie jak w przypadku innych kategorii broni.

W roku ub. policja podkarpacka wydała 1 138 pozwoleń na broń, o 342 więcej niż w roku 2020. Każde zezwolenie dotyczy innej kategorii broni.