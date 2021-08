Podkarpacie: Wymień starego kopciucha, nie truj powietrza sobie i innym. Zgłoś się po dofinansowanie Beata Terczyńska

Do końca tego roku mieszkańcy Podkarpacia powinni wymienić mające więcej niż 10 lat lub nieposiadające tablicy znamionowej tzw. „kopciuchy” na nowoczesne, ekologiczne kotły. Na Podkarpaciu jest jeszcze około 327 tysięcy starych pieców. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy garną się do wymiany, a wręcz idzie to jak „krew z nosa”. Najczęściej powodem są pieniądze, choć z niektórych programów można zdobyć nawet 70 - procentowe dofinansowanie!