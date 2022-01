Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna: Ruszyły połączenia z Rzeszowa do Kolbuszowej. Będzie 26 kursów dziennie [ZDJĘCIA, WIDEO]

- To bardzo ważna informacja dla mieszkańców Kolbuszowej, którzy codziennie podróżują do stolicy Podkarpacia - do pracy, do szkoły, czy na studia. Wierzę, że podróż elektrycznymi pociągami będzie szybka, komfortowa, a jednocześnie atrakcyjna dla podróżnych - mówi marszałek Władysław Ortyl.