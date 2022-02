Podkarpacka liga siatkarzy: Zacięta walka o awans w 1 i 2 lidze

Podkarpacka 1 liga

Walczącą o 4. lokatę dającą awans do turnieju finałowego Anilana Rakszawa ograła lidera ze Strzyżowa i depcze po piętach Klimie Błażowa, która przegrała z wyżej notowaną Lubczą. W efekcie na 4 kolejki przed końcem rundy zasadniczej zarówno Klima, jak i Anilana mają po 26 „oczek”. Wygląda więc na to, że walka o turniej finałowy będzie toczyć się do samego końca. Jest to więcej niż oczywiste, bo Anilana, ograwszy Wisłoka, jest zmobilizowana i na awans z pewnością ostrzy sobie zęby.