Podkarpacki e-bazarek działa już ponad rok. Cieszy się uznaniem wśród rolników i konsumentów

Podkarpacki e-bazarek to inicjatywa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Działa już od ponad roku i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i klientów. Skąd wziął się taki pomysł, aby produkty m.in. rolników przenieść do sieci ?

- Widzieliśmy, co się dzieje w dobie pandemii. Wielu podkarpackich rolników z dnia na dzień straciło rynki zbytu przez to, że zostały zamknięte bazary. Widzieliśmy też olbrzymie kolejki pod sklepami. Doszliśmy więc do wniosku, że trzeba pomóc rolnikom w sprzedaży, ale też pomóc konsumentom w szybkim kupnie dobrej, zdrowej żywności – wyjaśnia Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Rolniczego w Boguchwale.