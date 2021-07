Podkarpacki Festiwal Organowy. Muzyka będzie rozbrzmiewać nie tylko w rzeszowskich kościołach

Nieprzerwanie już od wielu lat w Rzeszowie, a także w innych miejscowościach Podkarpacia, rozbrzmiewać będzie muzyka organowa...

Będzie to już trzydziesta edycja festiwalu. Rozpoczął się on w roku 1991 pod nazwą "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i kościołach Rzeszowa". Formuła festiwalu z czasem ewoluowała na inne miejscowości Podkarpacia, w których świątyniach, głównie zabytkowych, znajdują się organy umożliwiające prezentację muzyki najwyższej próby twórczej i wykonawczej. W ten sposób od kilku lat wydarzenie to odbywa się pod nazwą Podkarpackiego Festiwalu Organowego. Mamy więc w tym roku festiwalowy jubileusz, i to niebagatelny, bo wynikający z faktu zamknięcia trzech dekad jego historii.

Kto wystąpi podczas tegorocznego festiwalu?

Tegoroczny program koncentruje się głównie na muzyce organowej, w wykonaniu wirtuozów tego instrumentu z Polski, Hiszpanii, Niemiec i Czech. Będzie więc międzynarodowo, zarówno co do obsady wykonawczej, jak i też programu każdego z koncertów. Poza tym usłyszymy muzykę kameralną, łączącą brzmienie organów z innymi instrumentami: fletem i wiolonczelą oraz z najdoskonalszym z instrumentów muzycznych, czyli z głosem ludzkim w jego artystycznej odsłonie.