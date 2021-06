Podkarpackie Centrum Nauki to już oficjalnie "Łukasiewicz". Budynek nabiera już oryginalnych kształtów, prace są zaawansowane

- Związane są z działalnością lotnisk - tłumaczy. - Eksponat "Co jest w walizce" jest prawdziwym skanerem wykorzystywanym rutynowo na lotniskach do kontroli bagażu. Oczywiście odpowiednio dostosowanym do tego, aby można go było samodzielnie obsługiwać w centrum nauki. Nasi goście dowiedzą się dzięki temu, co wolno przewozić w, a co jest zabronione, jak wygląda praca osoby sprawdzającej nasze bagaże, co widzi na ekranie.