Podkarpackie ligi siatkówki. Wisłok Strzyżów przegrał i dał się dogonić Lubczy Racławówka

Podkarpacka 1 Liga Kobiet

UKS MOSiR Jasło w ramach zaległej kolejki zmierzył się z UKS-em 15 Przemyśl i wygrał w bardzo dobrym stylu (pierwszego seta do 6). Gospodynie były murowanymi faworytkami, ponieważ przemyślanki nie wygrały jeszcze w tym sezonie nawet seta. Dzięki zwycięstwu jaślanki przesunęły się na drugą pozycję w tabeli.

Po zaciętym spotkaniu wyższość rywala musiały uznać siatkarki Maratonu Trzciana, co spowodowało spadek na czwartą lokatę. – Przegrywamy 2:3, ale co to był za mecz. Kawał dobrej siatkówki i niesamowite emocje – napisano na stronie klubu z Trzciany.

WYNIKI:

UKS MOSiR Jasło - UKS 15 Przemyśl 3:0 (25:6, 25:13, 25:15)

Mark-Bud Lubcza Racławówka - UKS Maraton Trzciana 3:2 (23:25, 25:17, 25:21, 26:28, 15:10)