Podokręg Dębica. Rezerwy Stali Mielec wciąż będą grać młodzieżą

Stal II Mielec to dobrze znana na czwartoligowych boiskach ekipa. Przez kilka sezonów występowała na tym szczeblu rozgrywkowym, ale przed rokiem przytrafił jej się spadek do klasy okręgowej podokręgu Dębica. Przez większość zakończonego niedawno sezonu praktycznie jedynym konkurentem mielczan w walce o awans była Victoria Czermin.

Po rundzie jesiennej to drużyna z podmieleckiej miejscowości była bliżej IV ligi – prowadziła z przewagą sześciu punktów nad rezerwami Stali. Wiosna należała jednak już do mielczan. W rundzie rewanżowej nie przegrali żadnego meczu, a tylko trzy zremisowali. Z nawiązką odrobili straty do Victorii, którą ostatecznie wyprzedzili o cztery punkty, a awans świętowali już w przedostatniej kolejce. Rozgrywki zakończyli z 70 punktami. Zdobyli najwięcej goli w grupie (86), a stracili ich najmniej (22).

Przygotowania do nowego sezonu podopieczni Janusza Hynowskiego rozpoczynają 10 lipca. Mają rozegrać sześć sparingów. Nie należy się spodziewać dużych zmian w zespole.