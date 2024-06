Podokręg Stalowa Wola. Sokół Nisko chce się zadomowić w czwartej lidze

Jaki będzie skład zespołu trenowanego przez Jarosława Pacholarza?

Kadra beniaminka zostanie uzupełniona kilkoma nowymi graczami.

- Obecnie mamy 18 piłkarzy. To za mało. Czwarta liga będzie teraz mocna, potrzebujemy minimum 20-21 ludzi. Mamy zamiar sprowadzić do drużyny przynajmniej jednego wartościowego zawodnika w każdej formacji. O nazwiskach na razie nie ma co mówić, jest na to za wcześnie - zaznacza kierownik Sokoła.