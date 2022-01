Podwójne trafienie na granicy w Medyce. W dwóch busach były przemycane papierosy [ZDJĘCIA]

Papierosy zostały zabezpieczone do dalszego postępowania.

- Podczas rewizji pojazdów okazało się, że w każdym z nich ukryto po 10 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do ukrycia nielegalnego towaru posłużyły liczne skrytki m.in. przesuwane drzwi, dach pojazdu czy fotel kierowcy - informuje asp. Edyta Chabowska, rzecznik izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Kierowcami busów byli Ukraińcy, w wieku 23 i 32 lata. Na poczet grożących im kar zostały zajęte pieniądze w wysokości 3,8 tys. złotych.

Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła się także do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu do kraju. Na ich podstawie każdy z kierowców otrzymał zakaz wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres trzech lat.