Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie ma być gotowa do końca roku. Kończą się prace nad multimediami i toaletami. Co ciekawego zobaczymy? Marcin Piecyk

Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowievbędzie gotowa do końca tego roku? Taki jest plan. Według ratusza prace są już na finiszu Materiały UM Rzeszowa Zobacz galerię (11 zdjęć)

Zamknięcie dla zwiedzających Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie miało potrwać do listopada 2020 roku, jednak z wielu przyczyn rewitalizacja tego obiektu przeciągnęła się w czasie. Ratusz zakłada, że wszystko będzie gotowe do końca grudnia, a obecnie kończą się prace związane z umieszczeniem w "piwnicach" multimediów i z przebudową toalet. Kosztująca ok. 22 mln złotych inwestycja ma zupełnie zmienić oblicze tej atrakcji.