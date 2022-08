Pogoń-Sokół Lubaczów pozyskała obrońcę, który z powodzeniem walczył o trzecią ligę Tomasz Ryzner

Bartłomiej Gliniak na pewno wzmocni formację defensywną lubaczowskiej drużyny mks.pogonsokol.lubaczów facebook

Nowym zawodnikiem Pogoni-Sokoła Lubaczów, faworyta do awansu do IV ligi, został dobrze znany na podkarpackich boiskach Bartłomiej Gliniak, który w ostatnim sezonie wywalczył awans z KS Wiązownicą do 3 ligi, będąc podstawowym zawodnikiem.