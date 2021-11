Pogrzeb 59 dzieci zmarłych przed urodzeniem na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Grób Dzieci Utraconych w Przemyślu spełnia podwójną funkcję. Jest to grób w pełnym tego słowa znaczeniu, bowiem chowane są w nim zmarłe wskutek poronienia dzieci, po drugie jest to symboliczne miejsce modlitwy dla wszystkich rodziców, którzy utracili dziecko wiele lat temu i do dziś nie wiedzą co się z nim stało.

Pogrzeb dzieci nienarodzonych odbywa się co dwa lata, a tegoroczny był piątym w historii.