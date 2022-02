Połączenie Krzyżanowskiego i Wieniawskiego w Rzeszowie w końcu powstanie? „Działkowcy nie będą już tego blokować”

- Prezydent Rzeszowa zadeklarował, że zostaną wprowadzone takie zmiany, które pozwolą oszczędzić maksymalną ilość działek. Miejski Zarząd Dróg wspólnie z projektantem pracowali nad taką koncepcją i efektem tego jest to, że udało się wytyczyć taki przebieg, który zahacza już tylko 10 działek - i one pójdą do likwidacji – mówi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.