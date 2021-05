Półfinał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Stal Stalowa Wola wygrała w Krośnie. Na Karpatach nowa era jupitera

Choć od razu podkreślić należy, iż inspiracją do montażu świateł był awans Wilków Krosno do żużlowej I ligi i związane z tym sukcesem wymogi licencyjne.

Już przed meczem stało się jasne, że półfinał o wojewódzki Puchar Polski stanie się wydarzeniem historycznym dla krośnieńskich Karpat. Niezależnie od postawy drużyny i samego wyniku. Taki wymiar spotkaniu nadała wszak decyzja o rozegraniu go przy niedawno zainstalowanych na stadionie jupiterach, zatem blask sztucznego oświetlenia zapewnił kibicom nowe i pozytywne wrażenia w odbiorze piłkarskiego widowiska, zaś generalnie na obiekcie przy ulicy Legionów nastała nowa era, era jupitera.

Stadion więc zyskał na standardzie, lecz na nowe otwarcie piłkarzy Karpat, zapewniające szybki przeskok w futbolowej hierarchii i możliwość mierzenia się z najbardziej znanymi polskimi markami trzeba będzie jeszcze poczekać. Takie bowiem okazje umożliwiają awanse do kolejnych rund Pucharu Polski, ale porażka ze Stalą szanse takowe krośnianom przekreśliła. Gospodarze co prawda robili, co mogli, starali się, jak potrafili, jednakże umiejętności i doświadczenie gości wzięły górę.