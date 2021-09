Policjanci przez kilka godzin szukali zaginionej 12-letniej dziewczynki z Rzeszowa Norbert Ziętal

W nocy policjanci z Rzeszowa szukali zaginionej 12-latki. KMP Rzeszów

Dziewczynka wyszła rano do szkoły i po zajęciach nie wróciła do domu. Gdy jej nieobecność przedłużała się, ok. godz. 21 matka zgłosiła zaginięcie. Po kilku godzinach poszukiwań policyjny patrol odnalazł zaginioną. 12-latka została przekazana pod opiekę rodziców.