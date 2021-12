Policjanci z Podkarpacia nie dostali nagród. Twierdzą, że to zemsta za zwolnienia lekarskie Grzegorz Anton

W podkarpackich komendach wrze jak w kotle. Problem dotyczy setek mundurowych. Zgłosili się do nas policjanci, delikatnie mówiąc zdenerwowani na swoich przełożonych, którzy nie przyznali im 6 grudnia nagród. Średnio na etat wychodzić miało 4086 zł. Funkcjonariusze twierdzą, że to zemsta przełożonych za to, że we wrześniu podczas protestu policjantów ci byli na zwolnieniach lekarskich. – Nagrody dostali tylko niektórzy wybrańcy – mówią. I jednocześnie dodają: - Zostają tu podważone kompetencje lekarzy, którzy stwierdzili choroby u funkcjonariuszy.